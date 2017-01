Credeq: 7 mil candidatos para 196 vagas

Em um País em crise, com mais de 12 milhões de desempregados, uma vaga de emprego vale ouro. Ainda mais com carteira assinada. Vale também o esforço de persistir por horas em uma extensa fila para participar do processo seletivo, como o do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq, Prof. Jamil Issy), em Aparecida de Goiânia. A estimativa da dire...