CPP libera irregularmente acusado que aguardava julgamento nesta quinta-feira

A CPP deverá prestar esclarecimentos a respeito da soltura irregular de Denes Xavier de Lima. As informações foram solicitadas pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, do 1º Tribunal do Júri de Goiânia, pois o acusado, que estava preso preventivamente, deveria comparecer nesta quinta-feira (16) à sessão do júri popular.

Segundo o magistrado, não houve revogação por parte do juízo, pois “não deveria ter sido colocado no regime aberto com custódia decretada”.

Denes é acusado de matar a facadas Antônio de Carvalho da Silva, no dia 26 de julho de 2015, às margens do Ribeirão Anicuns. Após golpeá-lo, Denes ateou fogo e esquartejou o corpo da vítima, ocultando ainda o cadáver.

Ao verificar o sistema de gestão penitenciária (GoiasPen), descobriu-se que o acusado foi liberado e encaminhado para a Casa do Albergado no início do mês, tendo fugido em seguida, mesmo com mandado de prisão preventiva da 13ª Vara Criminal, cumprido em maio de 2016.

Segundo o juiz, não é a primeira vez que ocorre soltura irregular.