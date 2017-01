Cozinheira é assassinada a facadas e corpo é queimado em Itumbiara

A cozinheira Lucilene Mendes, de 46 anos, foi assassinada na noite de terça-feira (17), com golpes de facão e teve o corpo queimado dentro de casa, em Itumbiara.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para apagar o incêndio. No local, o namorado da vítima, Geraldo Barros, de 20 anos, disse que a mulher estava dentro da casa. Enquanto os bombeiros controlavam as chamas, Geraldo conversava com um bombeiro, e um homem não identificado atirou três vezes contra ele e fugiu.

Geraldo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itumbiara, e de acordo com a Polícia Militar (PM), ele confessou que matou a namorada e ateou fogo ao corpo dela por ciúme, pois desconfiou que ela o traiu. Mais tarde, ele foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), que informou que o quadro dele é estável.

Segundo a Polícia Civil, Geraldo deve ser indiciado por feminicídio. A pena é de 12 a 30 anos de prisão.

A delegada Yvve de Mello contou que a PC vai investigar também quem fez o disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça de Geraldo.