Cortina de fumaça trava o trânsito na BR-153, em Itumbiara

Fogo atinge a pastagem que fica às margens da rodovia, na altura do km 691. O Corpo de Bombeiros está no local e trabalha no combate às chamas

Divulgação/PRF

Densa cortina de fumaça prejudica a visibilidade de motoristas na BR-153, em Itumbiara. Tempo seco e vento pioram a situação