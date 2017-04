Corrente de São Bento usada por jovem desaparecido é achada em corpo carbonizado em Abadia de Goiás

“Ele é muito querido. Porque fizeram essa maldade com ele”, questiona a médica veterinária e irmã de João Júnior Neto, Marcela Neto. Os familiares do cientista ambiental e do estudante de direito Marcus Vinícius Mesquita Pinheiro, 27 anos, aguardam a perícia do Instituto Médico Legal (IML) que atestará se os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro em Abadia de Goiás são ou não dos amigos.

Desde quarta-feira (5), João Júnior e Marcus Vinícius, amigos de longa data, não são vistos. De acordo com Marcela, João Júnior saiu na companhia de Marcus Vinícius e não disse aonde ia.

Segundo a médica veterinária, em um dos corpos acharam uma correntinha de São Bento, João Júnior possui uma parecida. No outro cadáver, encontraram uma fivela semelhante a uma que Marcus usa. No entanto, as famílias ainda aguardam um posicionamento do IML de Goiânia.

João Júnior, caçula de quatro irmãos, estava tratando de uma doença no intestino. “Os médicos recomendaram que ele deveria fazer uma cirurgia, mas ele ficou com medo. Ia ficar na UTI e se alimentando por sonda. Ele foi em outro médico que receitou um remédio e ele estava feliz porque poderia se curar”, explicou Marcela.

Relembre o caso:

Na noite de quarta-feira (5), um fazendeiro acionou a Polícia Militar após visualizar um carro em chamas na zona rural de Abadia de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após conter as chamas, dois corpos carbonizados foram encontrados do veículo.

Um corpo estava no porta-malas e o outro no banco de trás. Em entrevista ao G1, o irmão de Marcus Vinícius, Rua Mesquita Pinheiro, confirmou que o carro é do estudante.

Os corpos foram recolhidos pelo IML e somente após perícia será possível confirmar a identidade das vítimas e as causas das mortes.