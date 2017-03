Correios anunciam fechamento de 250 agências no país

Os Correios anunciaram o fechamento de 250 agências, de 6.511 próprias no país.

A decisão faz parte da estratégia de redução de gastos da empresa, que enfrenta dificuldades financeiras.

A iniciativa vai atingir agências em cidades com mais de 50 mil habitantes de todas as regiões.

"O projeto é uma das ações que os Correios vêm implementando para reverter o cenário financeiro da empresa, visando garantir a manutenção e a qualidade dos serviços à sociedade", informa a empresa em nota.

No fim de 2016, a o presidente da empresa, Guilherme Campos, anunciou que pretendIa economizar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão por ano com folha salarial com um plano demissional em que esperava ter a adesão de 8.000 trabalhadores da estatal.

Na semana passada a empresa começou a vender chips para celular de sua marca própria em 12 agências de São Paulo.