Corredores preferenciais seguem sem alterações

Além dos 149 pontos de fiscalização eletrônica retirados em junho de 2016, Goiânia também perdeu, no início deste mês, outros 51 equipamentos que atuavam nos três corredores preferenciais para o transporte coletivo da capital (85, T-63 e Universitária). No entanto, ainda não há um abuso dos motoristas em relação a estas vias. Com auxílio do radar móvel do Instituto Federa...