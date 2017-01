Corredor é ocupado para lazer e carros

Um espaço em que ciclistas, skatistas, artistas, vendedores e motoristas têm usado todos os dias em Goiânia na região Norte da cidade. A gameleira, no Setor Recanto do Bosque, que foi mantida ao longo do corredor é ponto de encontro de artistas de rua em busca de uma sombra. O problema é que o corredor preferencial do BRT Norte-Sul deveria ser uma solução de mobilidade u...