Corpo encontrado em decomposição que boiava no rio Meia Ponte é identificado

Foi identificado na tarde desta quinta-feira (4) o corpo em decomposição encontrado boiando no leito do rio Meia Ponte, na altura do Setor Goiânia 2, Região Norte da capital. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), Marcelo Brito do Nascimento tinha 43 anos quando morreu. Até o momento, os parentes não apareceram no órgão para remover o corpo de lá.

A vítima foi localizada na tarde de quarta-feira (3). Agentes da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local para apurar o caso. O IML disse também que o resultado do exame cadavérico, que aponta as causas da morte, ainda não saiu.