Corpo encontrado em cisterna

O corpo do adolescente Natanael dos Santos Oliveira, de 14 anos, foi encontrado ontem em adiantado estado de decomposição, em uma cisterna de 10 metros de profundidade que fica ao lado da casa de um amigo dele, na Rua Querubim Camargo, no Setor Amim Camargo. Na noite de Natal, no ano passado, o adolescente saiu de casa dizendo para a mãe que iria dormir na casa desse a...