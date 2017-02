Corpo de suspeito de matar a pequena Ana Clara continua no IML, em Goiânia

O Corpo de Luís Carlos Costa Gonçalves, morto em troca de tiros com a polícia e principal suspeito de matar a menina Ana Clara, de 7 anos, continua no Instituto Médico Legal (IML), na capital.

Segundo o IML, familiares dele não compareceram para fazer a liberação do corpo. A Polícia Civil continua investigando o caso para tentar esclarecer como o homem matou a menina.

Ana Clara foi vista viva pela última vez na sexta-feira (17), no Residencial Antônio Carlos Pires, onde morava, na capital. O corpo da menina foi localizado na quarta-feira (22), em um terreno próximo a Embrapa, em Santo Antônio de Goiás.

Segundo parentes, ela saiu de casa para entregar um dinheiro para uma vizinha e não foi mais vista. Uma força tarefa foi realizada no Bairro para que ela fosse encontrada. A polícia encontrou o corpo da menia já em avançado estado de decomposição. A menina foi sepultada no cemitério Vale do Cerrado, na manhã de quinta-feira (24).