Corpo de professora desaparecida após cobrar dívida de R$ 30 mil ainda está no IML de Anápolis

O corpo da pedagoga Maria da Conceição Campos, de 42 anos, ainda está no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis. O avançado estado de decomposição atrapalha o trabalho de identificação da vítima, que já havia perdido a epiderme. O cadáver foi localizado na tarde de sábado, em um matagal às margens da GO-222, em Goialândia, distrito de Anápolis. O analista financeiro Cleudimar Rodrigues da Silva, de 38, indiciado por homicídio e ocultação de cadáver, mostrou aos policiais civis onde havia abandonado o corpo.

Ela desapareceu no dia 19, quando saiu de casa em Aragoiânia, para cobrar uma dívida do namorado, que a encontrou no Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia. A pedido dele, Maria da Conceição, contraiu empréstimos consignados de R$ 30 mil, financiou um Corolla para ele e pegou mais R$ 13 mil emprestados com o pai dela para emprestar para Cleudimar.