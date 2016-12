Corpo de professor do DF é encontrado em Parque Ecológico, em Goiás

O corpo do professor de física Carlos Brasileiro Pita, de 31 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (26) às margens do rio Indaiá, no Parque Ecológico de Indaiá, em Formosa (GO), a 280 km da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Carlos, que estava desparecido desde a última quinta-feira (23), apresentava um ferimento na cabeça.

A corporação foi acionada no domingo (25), depois que o carro do professor, um Ford K preto, foi encontrado na entrada de uma das trilhas do parque. Foram feitas buscas por terra e com auxílio de helicóptero. Contudo, o corpo só foi encontrado nesta segunda-feira (26) com ajuda de cães farejadores, guias turísticos e populares. O Instituto Médico Legal (IML) de Formosa foi acionado.

Carlos morava em Brasília, a 68 km de Formosa. Em postagens no Facebook, o pai do professor, Paulo Pita, pediu infomrações sobre o paradeiro do filho. "Agradecemos qualquer notícia. Perdemos contato a alguns dias. Grato", escreveu. Somente esta postagem, feita no domingo (25), às 11h36, foi compartilhada 370 vezes até a tarde desta segunda-feira (26). Agora, amigos e conhecidos prestam sentimentos nos comentários.

Segundo informações do jornal Correio Brasiliense, não se sabe se Carlos foi ao Parque Ecológico sozinho ou acompanhando. Ele teria sido aprovado para participar do programa de mestrado da Universidade Federal de Brasília (UNB) e tinha de apresentar a documentação até a última sexta-feira (23).