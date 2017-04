Corpo de primo de Rosinha Garotinho é encontrado no mar

O corpo do primo da ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (13), preso aos destroços de um helicóptero particular que caiu no mar.

O bombeiro Fábio Pestana de Barros pilotava a aeronave, que caiu nas águas de Itacoatiara, em Niterói, na região metropolitana do Rio, por volta das 18h30 de quarta (12).

A principal suspeita é a de que o mau tempo tenha provocado o acidente. Barros permaneceu desaparecido porque afundou no mar junto com a aeronave.

Além de Fábio, o bombeiro da reserva Paulo Roberto de Andrade Costa também estava a bordo. Ele conseguiu pular antes da queda e nadou por 300 metros até a praia.

Após o resgate, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde de Paulo Costa.

Em seu twitter, Rosinha Garotinho confirmou a informação do parentesco dela com o bombeiro e disse que a "a família está muito abalada com o ocorrido". Ela pediu orações para seu primo.

O corpo de Fábio Pestana de Barros foi encaminhado, segundo o Corpo de Bombeiros, para o IML (Instituto Médico Legal) de Colubandê, em São Gonçalo. A área do mar onde a aeronave caiu continua isolada para a realização de perícia.