Corpo de mulher é encontrado no Parque Cascavel, em Goiânia

O corpo de uma mulher foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (18), no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, em Goiânia. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a vítima estava sem as roupas e já estava em estado de decomposição.

O corpo, que foi encontrado por um morador da região, ainda não foi identificado. A GCM suspeita que seja um caso de estupro seguido de morte. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foi acionada no local sob coordenação do delegado Danilo Ribeiro Proto.