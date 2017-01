O corpo do paulista Josias Batista, motorista de uma carreta que caiu no Rio Meia Ponte, entre Itumbiara e Bom Jesus, no último sábado (28), foi encontrado nesta segunda-feira (31), pelo Corpo de Bombeiros.

No domingo (29), a carreta foi retirada da água, mas estava sem a cabine. Hoje, cinco mergulhadores dos Bombeiros participaram das buscas.

O motorista seguia para Rio Verde para fazer um descarregamento de soja.