Corpo de menina de 6 anos é encontrado dentro de mala jogada em rio

Um crime tem causado comoção nas redes sociais nesta sexta-feira (4). A menina Agatha Nicole Silva Victorino, de apenas 6 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala que foi jogada em um rio da Zona Norte do Rio de Janeiro.

A criança estava desaparecida desde às 17h desta quinta-feira (5). De acordo com o site Extra, que conversou com o avô de Agatha, o sequestrador, que já foi identificado, teria ainda “ajudado” nas buscas pela menina.

“Minha neta brincava no quintal de casa com os irmãos quando esse homem chegou. Ela era uma menina simpática e, como ele era conhecido de vista, acabou indo com ele. Quando vimos que ela havia sumido, começamos a procurar. O homem foi tão frio que chegou a participar das buscas. Depois, sumiu”, contou Robson Ferreira de Araújo à publicação.

O suspeito acabou se entregando à polícia na tarde desta sexta-feira. Segundo o laudo técnico da perícia feito pelo Instituto Médico-Legal (IML) a menina sofreu violência sexual e foi colocada ainda com vida dentro da mala, morrendo por asfixia e afogamento.