Corpo de jovem morta a facadas por vizinho é enterrado em Pires do Rio

O corpo da estudante Tamires de Paula Almeida, de 14 anos, morta com aproximadamente 10 facadas pelo vizinho de 13 anos, nas escadarias do 5º andar do prédio onde moravam no Jardim América, em Goiânia, foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira (24), em Pires do Rio, 145 km da capital.

O velório da vítima começou na noite de ontem (23), depois da liberação do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, o garoto, que está apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), entregou a faca usada no crime para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam. O colégio suspendeu as aulas por conta da morte da jovem.