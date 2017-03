Corpo de irmão de ex-prefeito de Goiatuba é velado em Goiânia

O corpo de Matheus Coelho, de 32 anos, irmão do ex-prefeito de Goiatuba Marcelo Coelho, foi velado neste domingo (5), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) suspeita que o jovem tenha sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). O crime teria acontecido no carnaval. O corpo foi localizado no sábado (4) em uma chácara às margens da BR-070, em Aragarças, na Região Noroeste de Goiás.

Segundo a PC, Matheus passava o final de semana no município, em uma chácara alugada, e foi assassinado pelo caseiro e seus dois sobrinhos, menores de idade, que realizaram o crime para roubar o carro da vítima e revender por R$ 8 mil para um receptador.

Após o latrocínio, os suspeitos foram com o carro para Araguaiana, no Mato Grosso. Policiais desconfiaram do mau cheiro no veículo com manchas de sangue.

Os suspeitos foram presos, confessaram a autoria do crime e indicaram o local onde o cadáver havia sido deixado. Os três estão detidos em Aragarças.