O corpo de um idoso de 60 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira (7), em um lago no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram na tarde de quinta-feira (6), quando uma pessoa acionou a corporação e informou que a vítima estaria nadando no lago quando desapareceu.

Familiares do idoso acompanharam as buscas até o corpo ser encontrado hoje cedo.