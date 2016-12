Corpo de homem que estava desaparecido no Rio Meia Ponte é encontrado

O corpo do homem que desapareceu depois de cair no Rio Meia Ponte, em Aloândia, foi localizado no início da tarde desta quinta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipe de mergulho encontrou a vítima à 2 km de onde ela tinha caído na água. O corpo estava submerso.

Segundo o registro da corporação, a vítima e um amigo estavam pescando na tarde da última terça-feira (27), em uma canoa quando foram atacados por abelhas. A embarcação naufragou durante o ataque a cerca de 20 km da cidade. Um dos homens submergiu e o outro conseguiu nadar até a margem do rio.