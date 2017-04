Corpo de homem é encontrado em lixão e polícia questiona motivo da morte

O corpo de um homem foi encontrado no Lixão da Estrutural nesta quinta-feira (6), no Distrito Federal. O boletim de ocorrência afirma que a vítima é o catador Ronaldo Bispo Cardoso, de 48 anos.

Testemunhas suspeitam que o caminhão que descarrega material no local tenha atropelado a vítima por volta das 12h de hoje.

No entanto, a Polícia Civil do Distrito Federal acredita que a causa da morte seja consequência da grande quantidade de bebida alcoólica que a vítima foi vista ingerindo antes de ser encontrado morto.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está sendo investigada pela 8ª Delegacia de Polícia, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Recém nascido

No último dia 15 de março, catadores se depararam com um feto no mesmo local. A Polícia Militar atendeu o chamado e informou que se tratava do corpo de uma criança recém-nascida. Porém, não foram divulgados o sexo e o tempo de vida da vítima.