Corpo de estudante de pedagogia assassinada pelo marido segue no IML de Goiânia

O corpo da estudante de pedagogia, Letícia Bruna Lopes Santos, 19 anos, permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia onde passará por exames de necropsia. A jovem estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (24) quando teria sido vista entrando em um ônibus da linha 020, no terminal do Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

A família chegou a registrar dois boletins de ocorrência e durante as investigações preliminares a Polícia Civil começou a desconfiar que o marido de Letícia, Luciano Lucas de Souza Silva, tivesse participação no desaparecimento.

Na tarde dessa terça- feira (25), o corpo da jovem foi encontrado em um lote baldio próximo da residência onde o casal morava. Durante as diligências, o celular da estudante foi encontrado quebrado e sem o chip em uma lixeira da calçada, em frente à casa onde o casal morava.

O fato do marido de Letícia não comparecer para depor e prestar esclarecimentos, visto que foi ele quem deixou a jovem no terminal Garavelo, causou estranheza nos familiares e reforçou a tese da polícia que Luciano Lucas teria participação no crime.

Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver momentos antes de conceder uma entrevista para uma emissora de TV. Segundo o delegado regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes, o marido confessou o crime, contou detalhes e afirmou que o crime foi motivado por uma suposta traição da jovem.