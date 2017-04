Corpo de estudante assassinada pelo marido será sepultado no cemitério Parque Memorial em Goiânia

O corpo da estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, será velado e sepultado no Cemitério Parque Memorial, na GO-020, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (27).

A família de Letícia Bruna Lopes Santos terá apenas uma hora para velar o corpo da estudante. A estudante foi morta na segunda-feira (24), segundo a Polícia Civil, e encontrada na terça-feira (25).

O principal suspeito de matar a jovem é o marido dela, que está preso. De acordo com a polícia, o crime teria acontecido próximo ao local onde o casal morava, na capital.

De acordo com o delegado André Fernandes, foi registrada uma ocorrência do desparecimento da jovem no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (24).

A polícia conseguiu informações que comprovaram o envolvimento do companheiro com o sumiço da jovem. O homem confessou o homicídio ao delegado e disse que matou a esposa por motivo de ciúmes.