Corpo de estudante é encontrado em hotel

O corpo da estudante de engenharia civil Ana Cláudia Freitas Sousa, de 27 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (26) em um hotel no Centro de Goiânia. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o cadáver já apresentava estado de putrefação quando foi localizado.

Ana Cláudia estava desaparecida desde a última quinta-feira (23) quando saiu de casa dizendo que ia participar de um ensaio de colação de grau no Campus II da Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Porém, os familiares descobriram com amigos da estudante que o tal evento não existia e que a jovem não concluiu o curso de engenharia civil. A suspeita era de que este seria o motivo do desaparecimento. Ana Cláudia morava em Goiânia com o irmão. A Polícia Civil investiga a suspeita de suicídio.