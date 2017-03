Corpo de Dom Antônio Ribeiro é velado na Catedral Metropolitana de Goiânia

Parentes, amigos e fiéis não param de chegar a Catedral Metropolitana de Goiânia onde o corpo do arcebispo emérito Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, de 90 anos, é velado desde o início da madrugada desta quarta-feira (1º), quando foi celebrada a primeira de corpo presente.

Dom Antônio morreu na casa de familiares no Setor Goiânia 2, na capital. Assim que passou mal o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o clérigo não resistiu e quando a equipe chegou o médico constatou o óbito do religioso.

As celebrações seguem, de hora em hora, nesta Quarta-feira de Cinzas, por ocasião do início da Quaresma. Dom Washington Cruz também preside missa às 19h desta quarta-feira, por ocasião do lançamento da Campanha da Fraternidade.

A última missa de corpo presente, será às 9h de quinta-feira (2), também será presidida pelo arcebispo. Logo após haverá uma procissão e os restos mortais serão sepultados aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora, na cripta da Catedral.

O governador em exercício José Eliton (PSDB), o prefeito Iris Rezende (PMDB), a Lúcia Vânia (PSB), o prefeito de Trindade Jânio Darrot e a Sociedade Goiana de Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Goiás enviaram coroas de flores com condolências pela morte do religioso.

Em suas redes sociais, a Arquidiocese de Goiânia publicou uma nota lamentando a morte de Dom Antônio, confira.