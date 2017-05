Corpo de Didi Latino será velado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia

O corpo do produtor goiano D'Stefany Vaquero Lima, conhecido como Didi Latino, de 32 anos, será velado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, onde o ex-empresário de Cristiano Araújo deve ser sepultado.

A família espera a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro e o envio à capital goiana. O velório tem previsão para iniciar no começo da noite desta quarta, quando os trâmites legais forem finalizados. Familiares informaram que o velório de Didi Latino será aberto também a amigos e fãs.

Em conversa com o POPULAR, familiares lamentaram a morte do produtor, conhecido no mundo sertanejo, e agradeceram o carinho dos fãs, principalmente, do cantor Cristiano Araújo, morto há menos de dois anos.

As mensagens publicadas nas redes sociais relembram a data: nesta quarta-feira (24), a morte do cantor, ao qual Didi Latino dedicou parte de sua carreira e era amigo, completa 1 ano e 11 meses.

Pelas redes sociais, antigos colegas de trabalho e amigos próximos do produtor e empresário lamentaram a morte de Didi.

“Quantos foram os momentos com esses dois irmãos. E pensar que agora os dois estão lá em cima nesse momento... falei com vc esses dias meu irmão, e já vai assim sem se despedir tb?! Como assim?! Obrigado por tudo o que me ensinou viu, grande irmão, tomamos rumos diferentes mais o carinho e a gratidão por vc será eterna viu. Descanse em paz”, escreveu Vitor Leonardo, ex-integrante de equipe Cristiano Araújo, em legenda de foto na qual os três aparecem.

O também ex-empresário de Cristiano Araújo, Raynner Sousa, relembrou momentos juntos. “Éramos ‘Os Efeitos’ assim dizia nosso Cristiano Araújo, hoje Didi Latino foi se encontrar com ele, não sei nem o que pensar. Sábado estávamos nos falando, ele feliz por as coisas estarem indo bem, e elogiando pelos trabalhos novos, moramos juntos, fazia aniversário um dia antes do meu, crescemos juntos nesse caminho da música, fomos sócios, mas o destino às vezes nos prega peças, hoje foi um dia que não me senti bem, não sai de casa, no meio da tarde recebo a notícia do que aconteceu e agora à noite a notícia da sua partida.”

O irmão de Cristiano Araújo, também cantor Felipe Araujo, também prestou homenagem em postagem no Instagram.

Que Deus te abençoe por onde for, pastor. 🙏🏾 Descanse em paz. Uma publicação compartilhada por Felipe Araujo (@felipearaujocantor) em Mai 24, 2017 às 4:50 PDT

O CASO

Didi Latino foi encontrado em via pública na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por policiais militares, na madrugada desta quarta. Segundo boletim de ocorrência, ele estava consciente apesar de não saber dizer o que havia acontecido. O produtor apresentava marcas de quatro ferimentos, possivelmente tiros. Com ele, foram encontrados dois cartões, R$ 500 em espécie e o passaporte.

O produtor chegou a ser encaminhado Hospital municipal Victor de Souza Breves, mas não resistiu aos ferimentos. O crime é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba-RJ).