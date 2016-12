Corpo de costureira assassinada em Goiânia é sepultado no Maranhão

Dois vídeos encaminhados ao POPULAR pela família da costureira Nayara Saraiva Barra na tarde desta sexta-feira (23), mostram a comoção que envolveu o velório e o sepultamento da jovem, morta com uma pancada na cabeça ao sair de casa no Setor Recanto do Bosque, no dia 15. O corpo dela foi encontrado no dia 19 em um matagal do Setor Estrela Dalva.

Uma multidão formada por parentes e amigos é mostrada nos vídeos velando o corpo, na casa simples da fazenda dos pais dela em Buriti Bravo, no Maranhão. No final da tarde, o caixão lacrado é levado para o cemitério da fazenda e ela é sepultada ao lado do corpo de um avô, ao som das cigarras.

O corpo de Nayara seguiu para o Maranhão na terça-feira (20). Tios, primos, o namorado e o irmão foram acompanhar o sepultamento. Na próxima semana, a Polícia Civil deve dar prosseguimento às investigações.