Corpo de caminhoneiro morto ao tentar defender família é enterrado em Goiânia

Foi enterrado neste domingo (13), no Cemitério Parque, em Goiânia, o corpo do caminhoneiro José Machado de Freitas, de 59 anos, morto a tiros na frente dos netos, de 6 e 2 anos, ao tentar defender a família de um assalto. O crime aconteceu no início da tarde de sábado (12), no Setor Maysa III, em Trindade.

Segundo informações do G1 Goiás, a filha dele Camila de Freitas, de 28 anos, disse que ela, o namorado e os dois filhos iam sair de casa para comer. Quando todos estavam no carro, a jovem abriu o portão e dois criminosos invadiram a residência. “Colocaram a arma na minha cara, me mandaram ir para o fundo da casa. Ele escutou os ladrões apontando a arma, ameaçando”, contou a jovem à reportagem.

Ainda de acordo com Camila, o pai dela saiu de dentro de casa e agrediu o criminoso. “Eu só escutei o tiro. Meu namorado disse que ele saiu e começou a bater, acho que com uma barra de ferro, no bandido. Aí ele atirou”, explicou ao G1.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Trindade.