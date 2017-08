Corpo de Bombeiros lança operação para prevenir e combater incêndios em vegetação

Os meses de julho, agosto e setembro são conhecidos em Goiás pela baixa umidade do ar, ventos fortes e calor, porém, essa combinação resulta no período de maior incidência de incêndios em vegetação.

Para prevenir e combater esse tipo de ocorrência, o Corpo de Bombeiros lança oficialmente na manhã de sexta-feira (18), a Operação Cerrado Vivo 2017. Na prática, o trabalho já começou em maio com foco na prevenção de incêndios em vegetação.

Até então, foram realizada ações de prevenção, controle e extinção de incêndios em vegetação nas reservas unidades de conservação (UC) – reservas ecológicas, área de preservação permanente e parques. Também foram distribuídas cartilhas educativas e realizadas oficinas de confecção de abafadores em todo o Estado, em especial em áreas rurais. Nesta fase, serão intensificadas as ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo os bombeiros, além da destruição da vegetação, as queimadas também levam riscos às rodovias, quando labaredas ou fumaça invadem as pistas de rodagem. Grande parte dos incêndios em vegetação são provocados por ações diretas do homem, como o lançamento de tocos de cigarro nas estradas. Por isso é tão importante o trabalho preventivo e de conscientização da população. Uma queimada pode desencadear grandes tragédias, por isso é preciso desestimular essa prática.