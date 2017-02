O incêndio já foi controlado que atingiu a loja Tropical Pneus, no Setor Marista, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (1), já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A loja estava fechada no momento que começou o fogo que não chegou a atingir o estabelecimento do lado, o bar Posto 15.

Há cinco viaturas da corporação no local fazendo o rescaldo. Os moradores dos prédios ao redor da tropical pneus foram orientados a desocupar a área caso eles ficassem incomodados com a fumaça.