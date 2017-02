Corpo de Ana Clara é encontrado em Santo Antônio de Goiás

Atualizada às 12h45.

O corpo da menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17), foi localizado em um terreno baldio de uma estrada vicinal, próximo à Embrapa, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás, na manhã desta quarta-feira (22). O corpo de Ana Clara foi removido, por volta das 12h40, por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O delegado Valdemir Branco, através da assessoria de imprensa da Polícia Civil, confirmou a informação. A Polícia Civil já identificou o suspeito do crime. Ele é Luís Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, que teve também uma foto divulgada. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Luís Carlos pode entrar em contato através do número 197, segundo orientação da Polícia Civil.

Informações preliminares contam que vigilantes da Embrapa visualizaram um VW Gol prata abandonado às margens de uma estrada vicinal que dá acesso a GO-462 e estranharam a situação. Assim que chegaram perto do veículo encontraram o corpo de Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, e acionaram a polícia.

Equipes da Polícia Técnico Cientifica e do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar os trabalhos de perícia. Há indícios que o suspeito tentou queimar o corpo da criança utilizando soda e álcool.

Desde o desaparecimento de Ana Clara uma força tarefa foi estruturada em parceria com a Polícia Militar para tentar localizar a criança. A estudante de 7 anos sumiu na rua de casa, no Residencial Antônio Carlos Pires, na região Norte de Goiânia, na última sexta-feira (17). Segundo a mãe, Glauciane Pires Silva, a criança não tinha motivo para fugir.

A cabeleireira disse que a filha tinha o hábito de andar sozinha pelas ruas do bairro. Ela contou que a menina saiu mais cedo para ir ao supermercado comprar refrigerante e voltou para almoçar.

Em seguida, Glauciane pediu que a criança fosse à casa de uma amiga para pagar 10 reais de uma marmitex e pegar uma tinta de cabelo. A menina foi à casa e desapareceu ao voltar de lá. A vizinha disse para a polícia que a menina nem chegou a lhe entregar o dinheiro.

Familiares e amigos estão reunidos na casa de Ana Clara Pires Camargo desde que receberam a informação que o corpo da criança foi localizado. Equipes da Cavalaria, do Choque, da Ronda e o Graer estão no local auxiliando na segurança. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros está atendendo uma familiar da menina que passou mal após receber a notícia.

A Escola Municipal Orlando de Morais decretou luto e cancelou as aulas de hoje, após a confirmação do encontro do corpo de Ana Clara. Alguns comércios da região também fecharam em luto pela morte da criança.

Vizinhos contaram que o suspeito da morte de Ana Clara já morou na região e foi visto por vizinhos nos últimos dias nas redondezas no carro que foi encontrado na estrada vicinal junto com o corpo da criança. Alguns, inclusive, estão se dirigindo até a residência do suspeito, que fica no mesmo setor, com o intuito de incendiar o imóvel. No entanto, o grupo foi impedido pela Cavalaria da Polícia Militar.

Veja a nota divulgada pela Polícia Militar de Goiás:

Em nota, a Polícia Militar informou que a força tarefa criada no âmbito da SSPAP para investigar o desaparecimento da menina Ana Clara Pires Camargo conseguiu localizar o corpo da vítima em uma mata marginal à rodovia GO-462, próximo à Embrapa, após análise de informações que foram coletadas pelas polícias Civil e Militar. Os indícios apontam que o autor do crime é Luis Carlos Costa Gonçalves. Ele é procurado pelas forças policiais goianas neste momento. Destacamos que as polícias Civil e Militar estão empenhadas na captura do suspeito.Mais detalhes serão divulgados oportunamente.

Mais informações em breve.