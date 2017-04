Corpo de adolescente morto por PMs é liberado pelo IML

O corpo do adolescente de 16 anos, morto por policiais militares no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, foi liberado do Instituto Médico Legal (IML). A família o buscou no início da tarde desta terça-feira (18). O crime aconteceu na noite de ontem (17).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o padrão de energia da casa da vítima foi desligado. Ao ver os três policiais entrando, o pai do adolescente teria atirado usando uma arma adquirida após ser assaltado.

O trio revidou atirando contra o homem e o filho dele, que morreu na hora. Segundo a ocorrência, os militares não estavam fardados. Nenhuma das vítimas tem passagens pela polícia. O pai do adolescente está internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A família ainda não divulgou o local e horário do velório e enterro.