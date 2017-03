Corpo é encontrado dentro do Córrego Botafogo, em Goiânia

Dois homens morreram em acidentes diferentes em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (17). Em um dos casos, a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que havia um corpo dentro do córrego Botafogo, no setor Nova Vila. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima de dentro do canal.

A perícia não encontrou nenhum documento com o homem que tem aparentemente 70 anos. A suspeita é de que ele tenha tentado atravessar a Marginal Botafogo pela passarela e se desequilibrou. A altura da queda foi de aproximadamente três metros.

Em Goianira, a 22 km de Goiânia, um rapaz de 17 anos foi encontrado morto às margens da GO-070. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada por outros motoristas que passavam pelo local. A moto do adolescente estava perto do corpo. Pedaços dela se espalharam pelo canteiro central da rodovia. As causas do acidente ainda vão ser investigadas.