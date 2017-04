Um corpo foi encontrado nesta terça-feira (4), dentro de um carro na zona rural de São Miguel do Passa Quatro, cerca 111 km de Goiânia. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima é do sexo masculino. O corpo e o veículo estavam carbonizados.

Segundo o IML, será feito um exame cadavérico para desvendar a identidade da vítima. Ainda não há informações se a morte foi acidental ou criminosa.