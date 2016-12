Corpo é desovado dentro de lata de lixo e criminosos deixam recado

No começo da manhã desta quarta-feira (21) moradores encontraram um corpo dentro de uma lata de lixo na Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao lado do corpo havia uma mensagem dizendo: “Não pode roubar na área. Exemplo”.

A Polícia Militar e a Divisão de Homicídios (DH Capital) foram acionadas e após perícia no local, concluíram que a vítima foi morta por tiros. O corpo foi removido às 14h. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado como Marcos Barcellos Gonçalves, de 19 anos.

Um comerciante que não quis se identificar, relatou ao jornal Extra que chegou para trabalhar às 7h e a lata de lixo já estava no local. Moradores afirmam que assaltos são frequentes na região e que há comentários de que o homem morto era morador do Morro dos Macacos.

A Delegacia de Homicídios está investigando o caso para esclarecer a motivação do crime.