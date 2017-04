Coordenadores terão salário definido por lei

O projeto relativo à mudança de subsecretarias regionais da Educação para coordenações regionais, que foi enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), define 40 coordenadores e seus respectivos salários. Com o texto, as 15 subsecretarias restantes (já que 25 foram extintas no início do ano) serão também extintas e ao todo 40 coordenações serão criadas.A secretária Estadua...