Convocação de PMs de folga e convidados

Tomam posse nesta terça-feira (5), às 19 horas, em solenidade no Estádio Olímpico, na Avenida Paranaíba, no Centro, 120 aprovados como cadetes e 2.465 soldados de 3ª classe. Na convocação do comandante geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves, todos os aprovados devem se apresentar as 7h30 no estádio, onde passarão por treinamento para a cerimônia oficial, de noi...