Contrato seguiu a legislação, diz SED sobre OS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) se manifestou, em nota, sobre o pedido de suspensão, por decisão judicial, do contrato firmado com o Centro de Soluções em Tecnologia e Educação (Centeduc).

A decisão do juiz Reinaldo Ferreira, proferida nesta segunda-feira (7), acolheu pedido liminar requerido pelo promotor de Justiça Fernando Krebs em ação civil pública proposta na semana passada. Na argumentação do promotor, houve irregularidades no processo de qualificação da OS para atuação na área da educação tecnológica. Conforme sustentou Krebs, faltou prova sobre a idoneidade moral da entidade, não tendo sido apresentadas certidões usualmente exigidas pela administração pública, com juntada apenas do currículo de parte dos membros do instituto, o que não seria meio suficiente para comprovação da idoneidade moral.

Segundo a SED, os contratos seguiram ritos processuais e exigências legítimos conforme manda a lei. "Todas as Organizações Sociais – OSs – passaram por um rigoroso procedimento de análise processual para qualificação, por meio de editais divulgados em veículos de comunicação do Brasil e de Goiás, seguindo todos os procedimentos e requisitos da lei 15.503/2005", afirmou.

A pasta disse ainda que não foi notificada oficialmente pela Justiça, mas que, se notificada, fará análise do processo judicial e "tomará todas as providências necessárias previstas na legislação".

Confira a nota na íntegra:

"Em razão de questionamento do Ministério Público do Estado de Goiás, que pede a suspensão de contrato entre o Centro de Soluções em Tecnologia e Educação (Centeduc) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), comunicamos que a SED ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça.

Entretanto, para esclarecimento dos fatos, a SED informa que todas as Organizações Sociais – OSs – passaram por um rigoroso procedimento de análise processual para qualificação, por meio de editais divulgados em veículos de comunicação do Brasil e de Goiás, seguindo todos os procedimentos e requisitos da lei 15.503/2005.

No que cabe à competência da SED, os contratos seguiram ritos processuais e exigências legítimos conforme manda a lei. Se notificada, a SED fará análise do processo judicial e tomará todas as providências necessárias previstos na legislação.

A Secretaria de Desenvolvimento esclarece ainda que reúne os contratos com OSs na área de Educação Profissional e Desenvolvimento Tecnológico, o que tem sido confundido com a Educação Formal, sob responsabilidade da Secretaria de Educação. Para ambas as áreas, os currículos dos profissionais devem ser avaliados de forma separada. Por esse motivo, no que compete os contratos da SED, é notável que o corpo técnico avaliado apresente profissionais gabaritados em diversas segmentos, diferente do que necessita a Educação."