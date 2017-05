Contrato com empresa gaúcha para gerir radares em Goiânia apresenta irregularidades, diz CEI da SMT

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) indicou nesta quarta-feira (10) a existência de irregularidades na licitação vencida pela empresa gaúcha Eliseu Kopp e Cia LTDA para a gestão de fotossensores em Goiânia.

Foram apontadas pela Comissão disparidades a serem verificadas com relação ao índice de tributos e a previsão de gastos com energia elétrica, ambas comparadas com os valores apresentados pela gestora anterior, a cearense Trana Tecnologia.

O índice de tributos mostrado no contrato com a Eliseu Kopp com a Prefeitura aponta para o valor de 32% em um período de cinco anos de vigência. O valor da Trana era de 13% para quatro anos de operação. Sobre os gastos com energia elétrica, a Trana estipulou um custo de R$ 7,5 mil pelos quatro anos operando. Já a Eliseu Kopp prevê um gasto de R$ 3 milhões nos cinco anos em que fará a gestão dos fotossensores em Goiânia. O presidente da Comissão, vereador Elias Vaz (PSB), confirma que os números indicam problemas com o contrato e espera que outros pontos irregulares sejam observados quando a Prefeitura enviar a cópia integral do processo de licitação.

A Comissão recomendou na última terça (9) que a Prefeitura esperasse a investigação sobre o processo para assinar o contrato com a empresa gaúcha. No entanto, o poder executivo municipal decidiu homologar a licitação nesta quarta. De acordo com Felisberto Tavares, secretário Municipal de Trânsito, várias pastas da Prefeitura averiguaram o processo.

Os vereadores que integram a Comissão decidiram que buscarão, junto ao Ministério Público, barrar a assinatura até que todo o processo licitatório seja investigado. A Prefeitura de Goiânia informou que a instalação dos novos fotossensores começará em até 15 dias.