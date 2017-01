Continua greve dos temporários no sistema prisional

Atualizada às 23h08 - 09/01/2017

Os vigilantes penitenciários temporários (VPT) continuam em greve por tempo indeterminado. A informação foi dada por um dos líderes do movimento, Diego Vieira da Silva, ao POPULAR, na noite desta segunda-feira (9).

Apesar da negociação com superintendentes da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) terem avançado, as principais reivindicações da categoria não foram atendidas. Ele refutou a nota da SSPAP sobre o fim da manifestação. Nela, a secretaria informou que 99% dos trabalhadores estavam exercendo suas funções e que o sistema operava com normalidade. Segundo os representantes dos grevistas, o movimento teve 70% de adesão.

A partir desta terça-feira (10), concursados ainda não convocados para o cargo de agente penitenciário vão participar das manifestações em frente ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.