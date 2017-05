Contemplados com casas populares devem apresentar documentação até o dia 30 de maio

Agência Goiana de Habitação (Agehab) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (23), uma lista dos 310 moradores contemplados com casas que ainda não apresentaram documentação exigida pelo Processo Seletivo. Todos os integrantes convocados já haviam sido contatados por telefone e carta. Confira a lista aqui.

A Agehab informa que esta é a última chance para que essas pessoas comprovem as declarações feitas no ato da inscrição do sorteio. Os convocados têm até o dia 30 de maio para apresentar à Agehab todos os documentos requeridos no edital do Processo Seletivo das Moradias ofertadas: 1.131 para o Residencial Nelson Mandela e 324 para o Jardins do Cerrado 10.

O atendimento será feito na sede da Agehab, localizada na Rua 18-A, nº 541, esquina com a República do Líbano, no setor Aeroporto, nos seguintes horários: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Quem não se apresentar em cinco dias úteis, contados a partir da data de publicação da convocação, será eliminado.

Após o final dessa fase, a Agehab vai dar início à convocação do Cadastro de Reserva para o qual foram sorteados 30% do quantitativo de 1.455 moradias. No total, estão no cadastro de reserva 427 pessoas.