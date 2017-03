Contemplados com casas populares devem apresentar documentação a partir da próxima semana

Na semana passada, foram revelados os nomes dos moradores contemplados com casas nos residenciais Nelson Mandela e Jardim do Cerrado 10. Conforme foi anunciado anteriormente, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) divulgou nesta quarta-feira (29) que as famílias sorteadas devem apresentar a documentação que comprova as informações prestadas no ato de inscrição no período de 3 a 23 de abril.

A relação dos documentos e o cronograma já estão publicados no site www.agehab.go.gov.br. Toda a documentação deve ser apresentada pessoalmente na sede da Agência, que fica na Rua 18-A, nº 541, esquina com Avenida República do Líbano, Setor Aeroporto, em Goiânia.

As datas das entregas das documentações foram separadas de acordo com a subdivisão dos grupos de sorteados e por ordem de classificação no sorteio, conforme estabelece o edital: Microcefalia, Idosos, Deficientes, Grupo I, Grupo II e Grupo III.

Cada grupo tem uma relação específica de documentos que precisa ser seguida à risca, inclusive quanto à quantidade de cópias. As famílias que não comprovarem os dados informados no ato da inscrição, vão ser excluídos do processo seletivo e as vagas serão passadas para o cadastro de reserva.

É importante que todos os sorteados respeitem as datas estabelecidas para seu respectivo grupo para que o atendimento possa ser realizado sem filas e contratempos.

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone: 3096-5050.