Construtoras terão que indenizar cliente por atraso na entrega de imóvel em área nobre de Goiânia

A MB Engenharia SPE e a Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A foram condenadas pela Justiça goiana a indenizar em R$ 63 mil a um cliente por atraso na entrega de um apartamento em uma área nobre de Goiânia. A decisão, assinada pelo desembargador Francisco Vildon J. Valente, é da 5ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

De acordo com o TJGO, em 2009, Vanilson Chaves de Figueiredo comprou um apartamento, avaliado em R$ 710 mil, e adquiriu móveis planejados para instalação antes da mudança. Entretanto, o imóvel, que deveria ter sido entregue em fevereiro de 2012, só ficou pronto em dezembro de 2013.

Por conta do atraso, o cliente teve de arcar com despesas pelo armazenamento das peças, além de pagar taxas relativas ao condomínio e tributos, como IPTU. Inconformado, ele entrou com ação de indenização por danos morais e materiais.

Ainda segundo o Tribunal de Justiça, em sua defesa, as empresas alegaram que o autor não apresentou justificativas suficientes para comprovar o direito às indenizações e explicaram que o atraso na entrega do imóvel ocorreu devido a problemas na execução da obra.

Decisão

Em sua decisão, o desembargador Francisco Vildon J. Valente afirmou que levou em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do cliente e a capacidade econômica das empresas, que são construtoras de grande porte imobiliário. "O proprietário foi prejudicado, uma vez que teve que desembolsar valores referentes a prorrogação do contrato firmado junto a empresa de móveis planejados, assim como pagamento do condomínio e encargos tributários", afirmou.

O magistrado argumentou ainda que o atraso na entrega do empreendimento foi superior ao prazo de tolerância de 180 dias prevista em contrato.

As empresas foram condenadas ao pagamento de R$ 39 mil, por danos materiais; R$ 9 mil, relativos a taxa de armazenamento dos móveis; e R$ 15 mil relativos aos danos morais.