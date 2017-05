Conselho Tutelar evita desamparo

Há cerca de um mês, um abandono de bebê foi impedido após a Polícia Militar (PM) ser acionada por conta da atitude suspeita de uma mulher com um bebê. Ela andava nos arredores do Centro Popular de Alimentação e Lazer (Cepal) do Setor Sul, em Goiânia, com a criança de cerca de um mês. Permaneceu ali por algumas horas e as pessoas que trabalham no local acionaram a pol...