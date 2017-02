Conselho mediaria conflitos de cidades

Os municípios nascem isolados, mas quando crescem ao ponto de chegar à fronteira de outros, criando uma dependência de trabalho e serviços, movimentos entre as cidades, não só do menor para com o maior, se tem uma metrópole. “Hoje, cada município pensa o seu lado, mas há as zonas de conflito e é preciso de um gestor ou um conselho para gerir isso, resolver essas questões”...