Com mais de 93 mil votos, o carnaval de Três Ranchos foi eleito o melhor de Goiás, de acordo com enquete realizada no site do POPULAR, entre os dias 16 e 26 de janeiro.

Quem faturou o segundo lugar foi a Cidade de Goiás com mais de 74 mil votos, seguida por Buriti Alegre, com 1,5 mil cliques.

Entre as opções de festas no Carnaval estavam na disputa São Simão, Jaraguá, Goianésia, Pirenópolis, Auranã, Porangatu, Caldas novas, Aragarças e Uruaçu.

Confira como foi a votação: