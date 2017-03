Conheça a superbactéria que matou dois bebês e interditou parte do HMI em Goiânia

A bactéria Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC) é um microorganismo comum em ambiente hospitalar fechado onde ocorre o frequente uso de antibióticos. A KPC, que já sofreu modificação genética, é resistente a vários deles.

A KPC é transmitida através do contato com secreções do paciente infectado, desde que não se respeite as regras básicas de higiene. Ela pode causar pneumonia, infecções em feridas cirúrgicas, sanguíneas, urinárias e a morte.

A superlotação na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucin) do Hospital Materno Infantil (HMI) originou o surgimento da KPC e ocasionou a morte de dois bebês que estavam internados na unidade. A unidade está monitorando o estado de saúde de 15 bebês, sendo que quatro estão sob suspeita de contaminação. Parte da unidade está interditada para descontaminação. (com informações da TV Anhanguera).