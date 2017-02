Congresso Espírita movimenta Goiânia neste domingo de Carnaval

A programação do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás tem movimentado Goiânia neste domingo (26) de Carnaval. À pouco, o público presente no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, conferiu a palestra "Microcefalia e Aborto - A ligação do espírito reencarnante à vida física", que foi ministrada por Alberto Almeida.

Montada no local, a Feira do Livro Espírita, com entrada franca para o público, também ficou movimentada nesta manhã.

O evento segue até a próxima terça-feira (28).

Confira a programação completa AQUI.