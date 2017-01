Confirmado: Teori Zavascki estava no avião que caiu em Paraty

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki estava no avião que caiu no mar na tarde desta quinta-feira (19/1) perto da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a FAB, havia quatro pessoas a bordo. O acidente deixou três mortos e um sobrevivente.

O filho do ministro, Francisco Zavascki, confirmou que o pai embarcou na aeronave do Hotel Emiliano, que saiu de São Paulo e ia para Angra dos Reis com quatro pessoas a bordo. "Agora é rezar e torcer por um milagre", disse o filho do ministro.

O Corpo de Bombeiros informou que o alerta foi emitido às 14h15 e equipes do Quartel de Paraty foram mobilizados, com o apoio da Defesa Civil e do SAMU.

De acordo com o G1, moradores da região contaram que chovia forte no momento do acidente. "Eu não vi o momento do acidente só senti um cheiro muito forte de combustível. De onde estou, consigo ver o resgate. Tem uma pessoa tentando sair da aeronave que parece ser de pequeno porte", contou Rosália Ramos Lima, proprietária de uma pousada e restaurante da ilha.

A aeronave ficou muito danificada e está com 80% da estrutura submersa. Em breve mais informações de identificação das vítimas. De acordo com assessores da Corte, o presidente Michel Temer e a presidente do STF, Cármen Lúcia, já foram avisados e acompanham os trabalhos das equipes de resgate, mas não vão se pronunciar até a confirmação oficial sobre o acidente.